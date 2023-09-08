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Окупанти завдали авіаудару по Одрадокамʼянці: є загиблі та поранені

8 вересня 2023 12:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти завдали авіаудару по Одрадокамʼянці: є загиблі та поранені
Наслідки російського обстрілу Одрадокам'янки 8 вересня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 8 вересня, російські окупанти скинули авіабомбу по Одрадокам'янці, що на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. 

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

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Відомо, що через влучання авіабомби в Одрадокамянці, що у Бериславському районі Херсонщини, загинуло двоє жінок та один чоловік.

"Загиблим від російського авіаудару по Одрадокамʼянці жінкам було 48 та 40 років, а чоловікові – 46", йдеться у повідомленні. 

Також четверо місцевих жительок поранені. Двоє з них шпиталізували у стані середньої тяжкості, ще дві лікуватимуться амбулаторно. 

Окрім цього, російські терористи обстріляли з мінометів населений пункт Веселе. Поранення отримав 67-річний чоловік. Наразі, він перебуває у лікарні. 

Росіяни обстріляли Одрадокам'янку та Веселе 8 вересня
Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 вересня, ракета окупантів поцілила в адмінбудівлю у Кривому Розі. Внаслідок атаки терористів загинула одна людина, ще дев'ятеро — поранені.

Також 8 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору в Сумах. Внаслідок ворожої атаки повідомили про двох постраждалих. 

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