Окупанти завдали авіаудару по Одрадокамʼянці: є загиблі та поранені
У п'ятницю, 8 вересня, російські окупанти скинули авіабомбу по Одрадокам'янці, що на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
Росіяни обстріляли Херсонщину
Відомо, що через влучання авіабомби в Одрадокамянці, що у Бериславському районі Херсонщини, загинуло двоє жінок та один чоловік.
"Загиблим від російського авіаудару по Одрадокамʼянці жінкам було 48 та 40 років, а чоловікові – 46", — йдеться у повідомленні.
Також четверо місцевих жительок поранені. Двоє з них шпиталізували у стані середньої тяжкості, ще дві лікуватимуться амбулаторно.
Окрім цього, російські терористи обстріляли з мінометів населений пункт Веселе. Поранення отримав 67-річний чоловік. Наразі, він перебуває у лікарні.
Нагадаємо, 8 вересня, ракета окупантів поцілила в адмінбудівлю у Кривому Розі. Внаслідок атаки терористів загинула одна людина, ще дев'ятеро — поранені.
Також 8 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору в Сумах. Внаслідок ворожої атаки повідомили про двох постраждалих.