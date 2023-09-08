Оккупанты нанесли авиаудар по Одрадокаменке: есть погибшие и раненые

Последствия российского обстрела Одрадокаменки 8 сентября 2023 года. Фото архивное: Александр Прокудин\Telegram

В пятницу, 8 сентября, российские оккупанты сбросили авиабомбу по Одрадокаменке Херсонской области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Известно, что из-за попадания авиабомбы в Одрадокамянце в Бериславском районе Херсонщины погибли две женщины и один мужчина.

"Погибшим от российского авиаудара по Одрадокаменке женщинам было 48 и 40 лет, а мужчине – 46", — говорится в сообщении.

Также четверо местных жительниц получили ранения. Двое из них госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще две будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, российские террористы обстреляли из минометов населенный пункт Веселое. Ранение получил 67-летний мужчина. В настоящее время он находится в больнице.

Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Напомним, 8 сентября, ракета оккупантов попала в админздание в Кривом Роге. В результате атаки террористов погиб один человек, еще девять — ранены.

Также 8 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору в Сумах. В результате вражеской атаки сообщили о двух пострадавших.