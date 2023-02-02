Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Оккупанты нанесли ракетные и авиационные удары по Украине: в Генштабе рассказали подробности arrow

Оккупанты нанесли ракетные и авиационные удары по Украине: в Генштабе рассказали подробности

2 февраля 2023 07:22
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте на 2 февраля
Захватчики готовятся к наступлениям
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В Украине длятся триста сорок четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения. Несмотря на большие потери противных, все еще готовится к наступлению на некоторых направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Ситуация на фронте

Так, за 1 февраля противник нанес шесть ракетных, четыре из которых по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области, а также четыре авиационных удара.

Кроме того, враг совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов погибли мирные люди.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что оккупанты ведут активную разведку. Это означает, что в отдельных направлениях они готовятся к наступлению.

Несмотря на большие потери, враг продолжает попытки наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Кроме того, Силы обороны Украины отразили российские атаки в районах Новоселовского, Площадки, Невского, Краснопоповки, Дибровы, Кузьминого и Белогоровки Луганской области, а также Спорного, Белогоровки, Васюковки, Благодатного, Красной Горы, Бахмута и Клищиевки Донецкой области.

Также, подразделениям ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки удалось поразить пункт управления, три района сосредоточения живой силы противника и состав горюче-смазочных материалов.

Напомним, накануне аналитики Института изучения войны писали, что россия готовится к новому наступлению на Украину. Вероятно, кремль попытается полностью оккупировать Луганскую и Донецкую область.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также выступил с заявлением, что кремль готовится к новому наступлению на Украину. Он добавил, что россия наращивает свой арсенал благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:35 Военный учет 2023: как мобилизуют безработных по новым правилам

08:20 Энергонезависимость от рф: Болгария и Сербия строят свой газопровод

Новина з фото

08:15 "Я возненавидел россию": главные цитаты Кузьмы Скрябина о патриотизме, Украине, жизни и человечности

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

08:11 В Европе обнаружили коровье бешенство: далеко ли болезнь от украинских границ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:04 В Фонде госимущества нашли нарушений на 90 млрд, — Счетная палата

07:49 Захватчики заставляют водителей оккупированной Донецкой области получать удостоверение рф, — Генштаб

07:44 ​​​Путин готовит планы пограничных ударов по северо-восточным областям Украины, — ISW

07:34 США выделят Украине $135 млн на восстановление экономики

07:30 Ветер и мороз: на Одесчину надвигается ухудшение погодных условий

Новина з відео

21:25 Данилов резко ответил на предложение Грузии провести переговоры с рф

Новина з відео

19:57 Все законно: военный комиссар объяснил, почему повестки вручают в общественных местах

Новина з відео

19:53 Передавал данные российской разведке: СБУ задержала сотрудника Укроборонпрома

Новина з відео

19:45 Imagine Dragons записали креативное поздравление, которое можно услышать в украинском самолете перед взлетом

Новина з відео

19:14 СБУ обезвредила в Киеве банду рэкетиров, действовавшую под видом добробатов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:10 Застройке быть или нет: как одесситы относятся к внесению города под защиту ЮНЕСКО

Эксклюзив

17:40 KAZKA и MONATIK зажгли на благотворительном аукционе, где удалось собрать 1 миллион гривен: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 февраля: Весам — слушать внутренний голос, Козерогам — попробовать новое

Новина з відео

15:20 Саакашвили попросил в случае смерти похоронить его в Украине

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Эксклюзив

15:25 Что может грозить организаторам пьяных секс-вечеринок в Киеве: комментарий юриста

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Эксклюзив

09:00 Капкан для россиян: превратится ли левобережье Днепра в "котел" для оккупантов

08:00 Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля

Актуальное по теме

None 2 Февраль 00:56

Военный учет 2023: как мобилизуют безработных по новым правилам

None 2 Февраль 08:24

Энергонезависимость от рф: Болгария и Сербия строят свой газопровод

None 1 Февраль 22:32

"Я возненавидел россию": главные цитаты Кузьмы Скрябина о патриотизме, Украине, жизни и человечности

None 2 Февраль 08:14

Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB