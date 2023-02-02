В Генштабе рассказали о ситуации на фронте на 2 февраля

Оккупанты нанесли ракетные и авиационные удары по Украине: в Генштабе рассказали подробности
В Украине длятся триста сорок четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения. Несмотря на большие потери противных, все еще готовится к наступлению на некоторых направлениях.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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Ситуация на фронте
Так, за 1 февраля противник нанес шесть ракетных, четыре из которых по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области, а также четыре авиационных удара.
Кроме того, враг совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов погибли мирные люди.
В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что оккупанты ведут активную разведку. Это означает, что в отдельных направлениях они готовятся к наступлению.
Несмотря на большие потери, враг продолжает попытки наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Кроме того, Силы обороны Украины отразили российские атаки в районах Новоселовского, Площадки, Невского, Краснопоповки, Дибровы, Кузьминого и Белогоровки Луганской области, а также Спорного, Белогоровки, Васюковки, Благодатного, Красной Горы, Бахмута и Клищиевки Донецкой области.
Также, подразделениям ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки удалось поразить пункт управления, три района сосредоточения живой силы противника и состав горюче-смазочных материалов.
Напомним, накануне аналитики Института изучения войны писали, что россия готовится к новому наступлению на Украину. Вероятно, кремль попытается полностью оккупировать Луганскую и Донецкую область.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также выступил с заявлением, что кремль готовится к новому наступлению на Украину. Он добавил, что россия наращивает свой арсенал благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.