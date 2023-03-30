Окупанти завдали удару по Сумщині: які збитки зафіксували

Російський окупант

Сьогодні, 30 березня, російські окупанти обстріляли Сумську область. Під ворожим вогнем опинилися три громади: Білопільська, Краснопільська та Середино-Будська.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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З БпЛА окупанти скинули два вибухові предмети типу ВОГ на Краснопільську громаду. Внаслідок атаки поранення отримав місцевий мешканець.

"Середино-Будська громада: у другій половині дня були обстріли з мінометів — 13 "прильотів". В результаті обстрілу пошкоджено недіюче зерносховище та приватний будинок", — йдеться у повідомленні.

Військові рф також обстріляли Білопільську громаду. Вони використовували АГС та СПГ. Було зафіксовано 41 постріл.

В Сумській ОВА повідомили, що формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

"Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону", — додали в ОВА.

Нагадаємо, у вівторок, 28 березня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину. Зокрема, він побував в Охтирці, у Тростянці, в Сумах та на позиціях наших прикордонників.

Також ми писали, що 23 березня російські окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Додамо, 13 березня росіяни здійснили обстріли територій шести громад Сумської області. Йдеться про Білопільську, Шалигинську, Краснопільську, Есманську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську.