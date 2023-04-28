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Нічний обстріл України: у Дніпрі з-під завалів врятували жінку

28 квітня 2023 12:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічний обстріл України: у Дніпрі з-під завалів врятували жінку
Наслідки нічної ракетної атаки на Дніпро. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів жінку під час ліквідації наслідків нічного обстрілу. Її госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили в ДСНС

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Нічний обстріл Дніпра

У ніч проти 28 квітня стався ракетний обстріл Дніпра. Одна з ракет поцілила в ангар з будівельними матеріалами, внаслідок чого виникла пожежа на площі 400 м кв.

Співробітники Служби порятунку врятували з-під завалів жінку 1970 року народження. Працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізована до лікарні. 

"О 05:54 займання локалізовано, о 08:35 ліквідовано. 
Від ДСНС залучено 34 особи особового складу та сім одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 квітня у всіх регіонах України лунала сирена повітряної тривоги. Кілька українських міст опинилося під ударом російських ракет, загинули мирні жителі.

Під час ракетної атаки України вночі 28 квітня у Дніпрі загинули молода жінка та трирічна дитина.

Окрім того, окупанти завдали удару по Умані Черкаської області. Там внаслідок атаки зруйновано житловий будинок.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про деталі масового ракетного удару. За його словами, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. 

Загалом було знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.

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