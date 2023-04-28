Оккупанты потерпели поражение во время очередного наступления на Бахмутском направлении, — Генштаб

Украинская защитница в рядах Вооруженных сил Украины. Фото: ВСУ

Сегодня, 28 апреля, Российская Федерация нанесла очередной террористический ракетный удар по гражданским и жилищным объектам Украины, в результате чего произошла массовая гибель мирных жителей. Противник продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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Украинские защитники уничтожили 21 крылатую ракету и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня. От российского ракетного террора пострадали Умань (Черкасская область), Днепр и Украинка (Киевская область). Повреждены более 10 многоквартирных домов и другая гражданская инфраструктура. Враг также нанес 28 авиаударов и 11 атак MLRS, говорят в Генштабе.

Как сообщается, основные усилия противник сосредотачивается на наступательных операциях на топорах Лимана, Бахмута, Авдеевке, Марьинке. За сутки 28 апреля оккупанты совершили более 40 атак на этих участках прифронтовой. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боев, украинские бойцы мужественно удерживают линию обороны.

"Противник провел неудачное наступление в сторону Белогоровки, Лиманский район. Оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное и Ивановка. Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка (Луганская область), Терный, Верхнекаменное Донецкая область)", — говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении в течение суток 28 апреля враг провел неудачные наступательные операции в направлении населенных пунктов Богдановка и Часов Яр.

Противник продолжает пользоваться учебными заведениями временно оккупированных территорий, перерабатывая их в военные объекты, прячась за живым щитом школьников и преподавательского состава, отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

В течение суток ВСУ нанесли 4 удара по местам дислокации российских оккупантов. Были поражены 3 командные посты, 1 состав боеприпасов и 4 концентрации войск противника.

Напомним, сегодня Россия попала по жилому дому в Умани и Днепре. Есть пострадавшие и погибшие.