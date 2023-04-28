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В Умані збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці

28 квітня 2023 17:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Умані збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці
Наслідки російського обстрілу в Умані. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Умані Черкаської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку. Станом на 17:00 жертвами атаки окупантів є 20 людей.

Про це повідомляє МВС України.

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"Кількість жертв російського удару збільшується… з-під завалів дістали ще одне тіло. Станом на 17:00 маємо 20 загиблих", — йдеться у повідомленні.

В Умані розгорнули ДНК-лабораторію

У пресслужбі МВС розповіли, що в Умані розгорнуто ДНК-лабораторію для ідентифікації загиблих внаслідок обстрілу РФ.

"Ми зараз ідентифікуємо тіла, ті тіла, які ми не можемо опізнати на сьогоднішній день. У нас працює ДНК-лабораторія на місці. І всі рідні та близькі громадян, які проживали в цьому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняння аналізу", — сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, ця трагедія підтверджує, що терористична атака Росії по об'єктах цивільної інфраструктури України продовжується.

"І тому ми знаємо і впевнені в тому, що ми маємо далі воювати і далі все робити для того, щоб ворог пішов з нашої країни", — додав Клименко.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Розбір завалів продовжується.

Також ми писали, що у місті оголошено триденну жалобу через масований обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

Додамо, Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупанту уникнути відповідальності за вчинене.

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