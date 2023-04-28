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ЗСУ знищили 540 окупантів за добу: дані Генштабу

28 квітня 2023 08:57
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ЗСУ знищили 540 окупантів за добу: дані Генштабу
Українські захисники продовжують завдавати ударів російським окупаційним військам. Фото: Азов
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За останню добу, 27 квітня, військові Збройних сил України знищили 540 окупантів. Окрім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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За 27 квітня українські захисники знищили на фронтах війни 540 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили три бронемашини, 18 артилерійських систем та шість БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати окупантів

Загальні бойові втрати окупаційних військ від початку війни такі:

  • особового складу — близько 18 9460 (+540) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 694 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин —  7 181 (+3) од.;
  • артилерійських систем — 2 905 (+18) од.;
  • РСЗВ — 543 (+1) од.;
  • засобів ППО — 294 (+1) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня —  2 467 (+6);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 819 (+14) од.;
  • спеціальної техніки — 353 (+1).
скріншот
Втрати російської армії на 28 квітня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі самоліквідувалось  20 окупантів. Вони отруїлись через вживання невідомої речовини та померли. 

Окрім того, у Запорізькій області окупанти розрили скотомогильник та заразились сибірською виразкою. Це відбулось, коли росіяни рили окопи. В результаті інциденту ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.
 

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