ЗСУ знищили 540 окупантів за добу: дані Генштабу

Українські захисники продовжують завдавати ударів російським окупаційним військам. Фото: Азов

За останню добу, 27 квітня, військові Збройних сил України знищили 540 окупантів. Окрім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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За 27 квітня українські захисники знищили на фронтах війни 540 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили три бронемашини, 18 артилерійських систем та шість БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати окупантів

Загальні бойові втрати окупаційних військ від початку війни такі:

особового складу — близько 18 9460 (+540) осіб ліквідовано;

танків — 3 694 (+0) од.;

бойових броньованих машин — 7 181 (+3) од.;

артилерійських систем — 2 905 (+18) од.;

РСЗВ — 543 (+1) од.;

засобів ППО — 294 (+1) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 467 (+6);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 819 (+14) од.;

спеціальної техніки — 353 (+1).

Втрати російської армії на 28 квітня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно на Запоріжжі самоліквідувалось 20 окупантів. Вони отруїлись через вживання невідомої речовини та померли.

Окрім того, у Запорізькій області окупанти розрили скотомогильник та заразились сибірською виразкою. Це відбулось, коли росіяни рили окопи. В результаті інциденту ворожий підрозділ тепер сидить на карантині.

