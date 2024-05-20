Оккупанты понесли значительные потери возле Белогоровки в Луганской области, — ОВА

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Невском россияне в воскресенье, 19 мая, разрушили еще два дома, но в районе Белогоровки в Луганской области захватчики понесли значительные потери. Украинские военные ликвидировали 53 оккупанта и 14 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации в понедельник, 20 мая.

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"Вражеские обстрелы Невского и окрестных сел, к сожалению, стали регулярностью. Почти каждый день у нас разрушение жилой застройки. Вчера было попадание в еще два поврежденных ранее дома и другие сооружения. Есть попадание в Макеевке. Также противник открывал огонь по Стельмаховке, Куземовке и Новолюбовке", — отметил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Значительные потери оккупантов в районе Белогоровки

В ОВА сообщают, что россияне сконцентрировали атакующие усилия возле Стельмаховки на Купянском направлении и вблизи Белогоровки на Северском.

"На Северском направлении противник совершил 23 попытки вклиниться в нашу оборону. Пытался совершить прорыв в районе Белогоровки, где атаковал 17 раз. Успеха не имел и понес значительные потери, а именно — 53 человека убитыми и ранеными, 14 единиц вооружения и военной техники — два танка, 11 боевых бронированных машин и еще одно средство РЭБ", — говорится в сообщении

Что касается Лиманского направления, там украинские воины держали врага под огневым контролем и имели успех на отдельных участках. Но оккупанты нанесли авиационные удары по Серебрянскому лесу.

Пропаганда на оккупированных территориях Луганщины





В учебных заведениях на временно оккупированных территориях ввели предмет "Нравственные основы семейной жизни", во время которого детям рассказывают о так называемых "русских ценностях".

Школьникам навязывают стереотипы по поводу "важности для мужчины погибнуть на войне, а для женщины — родить новых солдат".

Напомним, что 18 мая российские войска обстреляли каждое деоккупированное село Луганской области, где остались люди. Враг нанес удары по гражданским по реактивной системе залпового огня "Град".

Ранее мы писали, что российские войска продолжают наступательные действия на восточном фронте Украины, сосредоточив усилия на линии Купянск — Сватово — Кременная. Однако им не удалось достичь существенных прорывов и изменить ход боевых действий, подтвержденных изменений линии фронта не было.