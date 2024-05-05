Оккупанты осуществили тактическое продвижение на северо-запад от Авдеевки — детали от ISW

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российские оккупанты осуществили тактическое продвижение на северо-запад от Авдеевки в районе Архангельского в ночь на субботу, 4 мая. Вероятно, это произошло после решения Украины вывести войска из этого района в пятницу, 3 мая.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Российский милблогер опубликовал 4 мая кадры, на которых, как сообщается, солдаты российского батальона "Лавина" 132-й мотострелковой бригады поднимают флаг в Архангельске.

"ISW определила географическую локализацию этих кадров в северной части Архангельского. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, указывают на то, что российские войска продвинулись на восточные окраины Архангельского. По оценкам ISW, захват Россией Архангельского также указывает на то, что российские войска, вероятно, контролируют Керамик и Новокалиново", — говорится в отчете.

Населенные пункты к западу от Авдеевки. Фото: ISW

На опубликованных 3 мая геолокационных видеозаписях видно, что украинские войска отошли из северной части Архангельского. Российские милблогеры утверждают, что оккупанты продвинулись в поселок в ночь с 3 на 4 мая после отхода украинских войск. Один из них отмечал, что захватчики проводили наступательные операции с целью захвата Архангельского в несколько этапов.

Аналитики отметили, что украинские силы, возможно, решили обменять пространство на время, ожидая прибытия масштабной помощи от США на фронт в ближайшие недели.

В ISW отмечают, что оккупанты решили использовать тактическую ситуацию к северо-западу от Авдеевки, ведь это разумный шаг, однако их конечная цель на этом участке фронта остается непонятной.

"Российские войска, похоже, решили использовать зону, где они, скорее всего, получат тактические преимущества в ближайшем будущем, но непонятно, будут ли они продолжать движение на север к Торецку или вернутся к своему предыдущему фокусу на Покровск на северо-западе", — говорится в отчете.

Аналитики предположили, что оккупанты, вероятно, будут продолжать наступать северо-западнее Авдеевки, пока будут существовать возможности для использования тактической ситуации в этом регионе.

Напомним, российские войска могут начать наступление севернее Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить операции в районе Часового Яра. Это может потребовать от российских войск тактической паузы для концентрации сил.

Также бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали уничтожение оккупантов с помощью дронов. Они рассказали об обстановке на Авдеевском направлении.