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Оккупанты из ствольной артиллерии атаковали приграничья Сумской и Черниговской областей

23 марта 2023 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Потерь среди личного состава и техники нет
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 23 марта, российские оккупанты обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Об этом сообщает ОК "Север".

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"С 12:10 до 12:20 зафиксировано пять приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в район населенного пункта Заруцкое. Потерь среди о/с и техники нет", — говорится в сообщении.

С 13:30 до 14:05 было зафиксировано 10 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в район населенного пункта Тимоновичи. Потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним, сегодня, 23 марта, российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области. Враг повредил здание в городе.

Также мы писали, что российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли двое мирных жителей.

Добавим, за прошедшие сутки, 22 марта, россия продолжила нарушать перемирие на Донбассе, совершив 11 обстрелов населенных пунктов Херсонской городской территориальной громады, используя 58 снарядов.

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