Оккупанты из ствольной артиллерии атаковали приграничья Сумской и Черниговской областей
Сегодня, 23 марта, российские оккупанты обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Об этом сообщает ОК "Север".
-
Австрия и страны ОБСЕ запустили московский механизм из-за нарушений прав человека в Беларуси
-
Врач из Запорожья рассказал, как спасал людей после удара рф по многоэтажке
-
В Одессе отложили слушание дела коллаборанта Стремоусова: в чем причина
-
Общаться с ChatGPT можно в Telegram: как это сделать
-
В Буче обнаружили оставшийся после оккупации гранатометный снаряд
-
В Одесской области больницы получили мощные генераторы: где их установили
-
В ЕС ответили на ракетные угрозы Медведева Международному уголовному суду
-
Apple хочет ежегодно тратить миллиард долларов на фильмы, которые будут выходить в кинотеатрах
-
Бывший футболист киевского "Динамо" перешел в российский клуб
-
Япония рассматривает возможность отправить Украине транспортные средства и строительную технику
Подробности
"С 12:10 до 12:20 зафиксировано пять приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в район населенного пункта Заруцкое. Потерь среди о/с и техники нет", — говорится в сообщении.
С 13:30 до 14:05 было зафиксировано 10 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в район населенного пункта Тимоновичи. Потерь среди личного состава и техники нет.
Напомним, сегодня, 23 марта, российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области. Враг повредил здание в городе.
Также мы писали, что российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли двое мирных жителей.
Добавим, за прошедшие сутки, 22 марта, россия продолжила нарушать перемирие на Донбассе, совершив 11 обстрелов населенных пунктов Херсонской городской территориальной громады, используя 58 снарядов.