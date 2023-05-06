Оккупанты уничтожили банк в Мариуполе, построенный в XIX веке

Банк, построенный европейским капиталом в 19 веке в Мариуполе до войны. Фото: местные СМИ

В Мариуполе оккупанты уничтожили первый банк города, построенный европейским капиталом в XIX веке. Россияне все уничтожают на своем пути.

Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Первый банк в Мариуполе. Построен европейским капиталом в XIX веке. В XXI почти уничтожен россиянами", — сказал Андрющенко.

Он также рассказал, что до полномасштабного вторжения здесь была главная библиотека города и отремонтирован Центр поддержки малого и среднего бизнеса с большим публичным коворкингом, который, к сожалению, не успели открыть.

"С крыши очень хорошо можно увидеть, как "россия ничего не уничтожает, только восстанавливает". Кажется, комментарии излишни", — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Напомним, в Мариуполе происходит разрушение домов оккупантами из России. Более 1350 зданий были повреждены или разрушены во время блокады, а разрушения продолжаются и после оккупации.

Также недавно Петр Андрющенко показал кадры, где вместо 30 многоэтажек в Приморском районе Мариуполя теперь просто "пустыня". Россияне просто уничтожают город.