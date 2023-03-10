Окупанти знову обстріляли Донецьку область: вісім поранених

Наслідки російського обстрілу

Окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки вісім осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Окупанти здійснили обстріл житлових кварталів.

"За попередніми даними, обстріли велись з зенітно-ракетного комплексу С-300 та реактивної системи залпового вогню "Ураган", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу троє чоловіків та четверо жінок отримали тілесні ушкодження, а 53-річний водій маршрутного таксі — осколкове поранення.

"Пошкоджено або повністю зруйновано близько 14 приватних домоволодінь, 9 автомобілів, газову трубу, гаражі, господарські споруди та об’єкти цивільної інфраструктури", — додали в Офісі Генпрокурора.

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, вранці 8 березня Авдіївський коксохімічний завод, розташований на території, контрольованій російськими окупаційними військами, був атакований. Згідно з повідомленням голови міської військової адміністрації, Віталія Барабаша, адміністративна будівля заводу була обстріляна, а троє людей отримали поранення.

Також ми писали, що 6 березня, на Донеччині внаслідок масованих російських обстрілів загинула літня жінка. Восьмеро мирних жителів отримали осколкові поранення та мінно-вибухові травми.

Додамо, внаслідок обстрілів Донеччини 4 березня загинули дві жінки. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.