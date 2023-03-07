Верещук назвала кількість людей, які досі залишаються у Бахмуті

Ірина Верещук

Попри складну ситуацію у Бахмуті Донецької області, там досі залишаються люди. Наразі у місто надзвичайно важко дістатися через щільні обстріли.

Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

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"В Бахмуті станом на сьогодні залишається менше 4 тисяч людей, як мінімум 38 дітей", — розповіла Верещук.

До початку повномасштабного вторгнення росії у Бахмуті проживало понад 70 тисяч осіб, зокрема 12 тисяч дітей. Верещук повідомила, що 95% мешканців евакуйовано.

За її словами, люди, які не поїхали, переховуються у підвалах, але не лишають жодних координат, щоб їх можна було знайти. У Мінреінтеграції наголосили, що є спеціальні евакуаційні групи та бронетранспорт.

"Люди не виїжджають через бойові дії та інформаційний вакуум. Там складно зі зв'язком, і люди перебувають у стресовому стані, який обумовлено щільними обстрілами. Вони не оцінюють реальну загрозу, яка є для цивільних", — додала Верещук.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нагадав про воєнні злочини окупантів, що пов'язані з дітьми. Він наголосив, що всі причетні повинні постати перед судом.

Також ми писали, що у битві за Бахмут втрат зазнають обидві сторони російсько-української війни. Бойові дії в районі цього міста виснажують сили як російських, так і українських підрозділів.

Додамо, Україна продовжує захищати Бахмут, хоча взяття росією цього міста не дасть їй можливості подальшого просування на фронту. Зараз боротьба за Бахмут стала стратегічно важливою через склад російських сил, розташованих у цьому районі.