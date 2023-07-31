Оккупанты снова обстреляли Херсон: есть погибший и раненый

Российские оккупанты рядом с военной техникой. Фото: росСМИ

Сегодня днем, 31 июля, российские оккупанты снова обстреляли город Херсон. Под вражеским огнем оказался микрорайон Корабел.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсона

Прокудин рассказал, что под российский обстрел попал 65-летний мужчина, который находился в собственном автомобиле.

"Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось только констатировать смерть", — сообщил он.

В результате обстрела ранения получил 38-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с травмами ноги и руки.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 31 июля утром из-за обстрелов в Херсоне погиб гражданский.

Также мы писали, что сегодня, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог и Херсон. В результате очередных вражеских атак есть погибшие и раненые.

Добавим, из-за российского ракетного удара по Кривому Рогу известно уже о четырех погибших, среди них 10-летний ребенок. Также 43 человека получили ранения.