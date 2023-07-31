Оккупанты снова обстреляли Херсон: есть погибший и раненый
Сегодня днем, 31 июля, российские оккупанты снова обстреляли город Херсон. Под вражеским огнем оказался микрорайон Корабел.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсона
Прокудин рассказал, что под российский обстрел попал 65-летний мужчина, который находился в собственном автомобиле.
"Знакомый пытался доставить товарища в больницу. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось только констатировать смерть", — сообщил он.
В результате обстрела ранения получил 38-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу с травмами ноги и руки.
Напомним, российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Так, 31 июля утром из-за обстрелов в Херсоне погиб гражданский.
Также мы писали, что сегодня, 31 июля, российские оккупанты обстреляли Кривой Рог и Херсон. В результате очередных вражеских атак есть погибшие и раненые.
Добавим, из-за российского ракетного удара по Кривому Рогу известно уже о четырех погибших, среди них 10-летний ребенок. Также 43 человека получили ранения.