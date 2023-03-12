Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые
За последние 24 часа, российская армия провела пять обстрелов по Херсонской общине, в том числе по населенным пунктам Зимовник, Приозерное и Корабельный район. Эти нападения привели к трагическим последствиям, в результате которых три человека погибли, а еще трое получили ранения.
Об этом сообщает Херсонский городской совет.
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Обстрел Херсонщины
Территория коммунальных и частных предприятий также была подвергнута обстрелу со стороны врага, однако жертв в данном случае не было.
Береговая линия общины также не осталась без внимания со стороны противника - за прошедшие сутки было зафиксировано целых девять обстрелов.
Напомним, что 10 марта противник совершил 71 обстрел Херсонской области, выпустив 335 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о жертвах среди гражданского населения — три человека погибли, пятеро получили ранения.
Также мы сообщали, что 9 марта враг нанес удар по одной из остановок общественного транспорта Херсона.