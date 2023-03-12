Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область, есть погибшие и раненые

Российские оккупанты

За последние 24 часа, российская армия провела пять обстрелов по Херсонской общине, в том числе по населенным пунктам Зимовник, Приозерное и Корабельный район. Эти нападения привели к трагическим последствиям, в результате которых три человека погибли, а еще трое получили ранения.

Об этом сообщает Херсонский городской совет.

Обстрел Херсонщины

Территория коммунальных и частных предприятий также была подвергнута обстрелу со стороны врага, однако жертв в данном случае не было.

Береговая линия общины также не осталась без внимания со стороны противника - за прошедшие сутки было зафиксировано целых девять обстрелов.

Напомним, что 10 марта противник совершил 71 обстрел Херсонской области, выпустив 335 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о жертвах среди гражданского населения — три человека погибли, пятеро получили ранения.

Также мы сообщали, что 9 марта враг нанес удар по одной из остановок общественного транспорта Херсона.