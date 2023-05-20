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Окупанти знову обстріляли Миколаївську область

20 травня 2023 08:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти знову обстріляли Миколаївську область
Російські окупанти поряд з артилерією. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У п'ятницю, 19 травня, російські окупанти вкотре атакували Миколаївську область. Під ворожим вогнем опинилося місто Очаків.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Вчора, 19 травня, о 11:07 та 18:35 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади", — розповів Кім.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено приватні будинки. На щастя, люди не постраждали. 

Кім повідомив, що у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали понад 50 ударів по непідконтрольній їм частині Херсонської області. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Також ми писали, що керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти намагаються виснажити сили ППО нічними обстрілами. До того ж загарбники хочуть внести розкол у внутрішню ситуацію в Україні на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Додамо, у ніч з 18 на 19 травня російські окупанти вкотре атакували Україну. Вони використовували дрони Shahed-136/131 та крилаті ракети "Калібр".

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