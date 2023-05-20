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Оккупанты снова обстреляли Николаевскую область

20 мая 2023 08:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты снова обстреляли Николаевскую область
Российские оккупанты рядом с артиллерией. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В пятницу, 19 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Николаевскую область. Под вражеским огнем оказался город Очаков.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Вчера, 19 мая, в 11:07 и 18:35 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской громады", — рассказал Ким.

В результате российских обстрелов повреждены частные дома. К счастью, люди не пострадали.

Ким сообщил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли более 50 ударов по неподконтрольной им части Херсонской области. Обошлось без жертв и пострадавших.

Также мы писали, что руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты пытаются истощить силы ПВО ночными обстрелами. К тому же захватчики хотят внести раскол во внутреннюю ситуацию в Украине на фоне предстоящего контрнаступления ВСУ.

Добавим, в ночь с 18 на 19 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Они использовали дроны Shahed-136/131 и крылатые ракеты "Калибр".

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