Оккупанты снова обстреляли Никополь: пострадала женщина
Вчера вечером, 19 августа, российские оккупанты в очередной раз атаковали Никополь Днепропетровской области. Для этого враг использовал тяжелую артиллерию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Никополя
Лысак рассказал, что в результате атаки РФ пострадала 74-летняя женщина. В настоящее время она находится в больнице с осколочным ранением.
"Повреждены пять частных домов, четыре хозяйственных постройки, две линии электропередач", — сообщил Лысак.
Он добавил, что ночь в Днепропетровской области прошла тихо.
Напомним, в Чернигове возросло количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по центру города вчера, 19 августа. Известно, что 148 человек получили травмы.
Также мы писали, что ночью, 19 августа, российские захватчики атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области. Для этого противник использовал дроны-камикадзе.