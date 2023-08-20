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Оккупанты снова обстреляли Никополь: пострадала женщина

20 августа 2023 08:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты снова обстреляли Никополь: пострадала женщина
Последствия российского обстрела Никополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера вечером, 19 августа, российские оккупанты в очередной раз атаковали Никополь Днепропетровской области. Для этого враг использовал тяжелую артиллерию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак рассказал, что в результате атаки РФ пострадала 74-летняя женщина. В настоящее время она находится в больнице с осколочным ранением.

"Повреждены пять частных домов, четыре хозяйственных постройки, две линии электропередач", — сообщил Лысак.

Он добавил, что ночь в Днепропетровской области прошла тихо.

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Последствия российского обстрела Никополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия российского обстрела Никополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия российского обстрела Никополя. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в Чернигове возросло количество пострадавших в результате удара российских оккупантов по центру города вчера, 19 августа. Известно, что 148 человек получили травмы.

Также мы писали, что ночью, 19 августа, российские захватчики атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области. Для этого противник использовал дроны-камикадзе.

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