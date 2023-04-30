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Оккупанты снова обстреляли приграничные территории Черниговщины и Сумщины, — ОК "Север"

30 апреля 2023 17:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
31 отдельная механизированная бригада. Фото: ОК "Север".
31 отдельная механизированная бригада. Фото: ОК "Север".
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские войска в очередной раз обстреляют приграничья Черниговской и Сумской областей из разных видов вооружения. По состоянию на 15:00 они нанесли 7 ударов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в своей Facebook-странице.

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В общей сложности оккупанты били ракетами, выпущенными из вертолета врага — 12 приходов, известно о таком же количестве и ударах со ствольной артиллерии и 6 приходов из миномета 120 мм.

В результате обстрела повреждены три частных дома, одно здание предприятия. О потерях среди местного населения информация не поступала, говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в Харьковской прокуратуре показали последствия обстрелов Купянска. Повреждены дома, транспорт и возгорание гаража больницы.

А также напомним, мы писали о том, что спикер Командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат рассказал, насколько быстро Россия может производить ракеты.

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