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Окупанти знову обстріляли житлові райони Херсонщини, є загиблі

2 листопада 2023 08:17
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Окупанти знову обстріляли житлові райони Херсонщини, є загиблі
Наслідки удару по Херсонській області. Фото: t.me/phogovua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські загарбники 2 листопада вдарили по селі Станіслав Херсонської області. Внаслідок обстрілів є загибла, а прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

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Обстріли Херсонської області

Уночі 2 листопада близько 4:00 години ранку російські військові обстріляли село Станіслав Херсонської області. Внаслідок атаки на своєму ж подвір’ї  загинула 81-річна жінка.

З цього приводу Олешківська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством. 

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — йдеться у повідомленні. 

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Допис Херсонської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські окупанти атакували з безпілотника Зміївку, що на Херсонщині. Серед постраждалих 68-річний чоловік.

Також ми писали, що окупанти також жорстко обстріляли Дніпровський район Херсона. Місцевий мешканець розповів, що сталося та як йому вдалося вижити.

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