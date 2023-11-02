Оккупанты снова обстреляли жилые районы Херсонской области, есть погибшие

Последствия удара по Херсонской области. Фото: t.me/phogovua

Российские захватчики 2 ноября ударили по селу Станислав Херсонской области. В результате обстрелов погибла женщина, а прокуратура начала расследование.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

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Ночью 2 ноября около 04:00 утра российские военные обстреляли село Станислав Херсонской области. В результате атаки на своем же дворе погибла 81-летняя женщина.

По этому поводу Олешковская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.

Сообщение Херсонской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что российские оккупанты атаковали с беспилотника Змиевку в Херсонской области. Среди пострадавших 68-летний мужчина.

Также мы писали, что оккупанты также жестко обстреляли Днепровский район Херсона. Местный житель рассказал, что произошло и как ему удалось выжить.