Оккупанты снова обстреляли жилые районы Херсонской области, есть погибшие
Российские захватчики 2 ноября ударили по селу Станислав Херсонской области. В результате обстрелов погибла женщина, а прокуратура начала расследование.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.
Обстрелы Херсонской области
Ночью 2 ноября около 04:00 утра российские военные обстреляли село Станислав Херсонской области. В результате атаки на своем же дворе погибла 81-летняя женщина.
По этому поводу Олешковская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.
Напомним, что российские оккупанты атаковали с беспилотника Змиевку в Херсонской области. Среди пострадавших 68-летний мужчина.
Также мы писали, что оккупанты также жестко обстреляли Днепровский район Херсона. Местный житель рассказал, что произошло и как ему удалось выжить.
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