Оккупационные власти Запорожской области подготовили план эвакуации, — ЦНС

Российские войска на оккупированной территории Запорожской области. Фото: РосСМИ

Сегодня, 1 мая, центр национального сопротивления сообщили, что оккупационные администрации Запорожья подготовили планы эвакуации. Руководители желают уничтожить документы.

Об этом информирует Сопротивление.

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После начала контрнаступления ВСУ россияне все больше паникуют и убегают с оккупированных территорий. Сегодня, 1 мая, стало известно, что у оккупационных властей есть план эвакуации.

Отмечается, что во временно оккупированных районах Запорожской области оккупационные администрации подготовили планы на эвакуацию работников и их семей.

Также руководители указали подчиненным уничтожать документы и технику.

Напомним, что 22 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики готовятся к обороне. Эвакуация населения в Энергодаре планируется примерно 5 мая.

В течение апреля из Запорожской области было эвакуировано 78 детей. Региональные власти пытаются вывозить несовершеннолетних вместе с их семьями.

Военные России ищут в селах под Мелитополем молодых мужчин, которых планируют призвать в оккупационную армию. Оккупанты посещают жилье местных жителей и ужесточили проверки на блокпостах.