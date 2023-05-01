Оккупационные власти Запорожской области подготовили план эвакуации, — ЦНС
Сегодня, 1 мая, центр национального сопротивления сообщили, что оккупационные администрации Запорожья подготовили планы эвакуации. Руководители желают уничтожить документы.
Об этом информирует Сопротивление.
Оккупационные власти Запорожья планируют бежать
После начала контрнаступления ВСУ россияне все больше паникуют и убегают с оккупированных территорий. Сегодня, 1 мая, стало известно, что у оккупационных властей есть план эвакуации.
Отмечается, что во временно оккупированных районах Запорожской области оккупационные администрации подготовили планы на эвакуацию работников и их семей.
Также руководители указали подчиненным уничтожать документы и технику.
Напомним, что 22 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики готовятся к обороне. Эвакуация населения в Энергодаре планируется примерно 5 мая.
В течение апреля из Запорожской области было эвакуировано 78 детей. Региональные власти пытаются вывозить несовершеннолетних вместе с их семьями.
Военные России ищут в селах под Мелитополем молодых мужчин, которых планируют призвать в оккупационную армию. Оккупанты посещают жилье местных жителей и ужесточили проверки на блокпостах.