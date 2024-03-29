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Українські бійці спопелили комплекс спостереження РФ на Запорізькому напрямку

29 березня 2024 12:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські бійці спопелили комплекс спостереження РФ на Запорізькому напрямку
Російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М". Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сили оборони не припиняють нищити ворога, який прийшов на українські території. Так, прикордонники разом з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".

Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби у п'ятницю, 29 березня, та показали відео.

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Знищення комплексу дальнього спостереження РФ

У відомстві розповіли, що прикордонники разом з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" виявили комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" та вирішили працювати на ураження. Вони засліпили ворога та знищили комплекс росіян на Запорізькому напрямку.

На відео видно, як український дрон максимально близько  наближається до "Муром-М", а потім комплекс вибухає.

Нагадаємо, раніше прикордонники знищили на Харківському напрямку російську протитанкову гармату "МТ-12 Рапіра". Це вже п'ята така знищена гармата з початку року.

Нещодавно на Лиманському напрямку українські воїни-пілоти на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та точним ударом випалили бронетехніку росіян. Із завданням успішно впоралася механізована бригада "Холодний Яр". 

А днем раніше прикордонники знищили ворожий БТР на Бахмутському напрямку.

війна
Нацгвардія
прикордонники
військова техніка
ДПСУ

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