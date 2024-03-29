Українські бійці спопелили комплекс спостереження РФ на Запорізькому напрямку

Російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М". Фото: скриншот з відео

Сили оборони не припиняють нищити ворога, який прийшов на українські території. Так, прикордонники разом з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".

Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби у п'ятницю, 29 березня, та показали відео.

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У відомстві розповіли, що прикордонники разом з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" виявили комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" та вирішили працювати на ураження. Вони засліпили ворога та знищили комплекс росіян на Запорізькому напрямку.

На відео видно, як український дрон максимально близько наближається до "Муром-М", а потім комплекс вибухає.

Нагадаємо, раніше прикордонники знищили на Харківському напрямку російську протитанкову гармату "МТ-12 Рапіра". Це вже п'ята така знищена гармата з початку року.

Нещодавно на Лиманському напрямку українські воїни-пілоти на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та точним ударом випалили бронетехніку росіян. Із завданням успішно впоралася механізована бригада "Холодний Яр".

А днем раніше прикордонники знищили ворожий БТР на Бахмутському напрямку.