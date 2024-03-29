Прикордонники майстерно знищили протитанкову гармату РФ на Харківщині — відео

Російська протитанкова гармата "МТ-12 Рапіра". Фото: скриншот з відео

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили на Харківському напрямку російську протитанкову гармату "МТ-12 Рапіра". Це вже п'ята така знищена гармата з початку року.

Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужба у четвер, 28 березня, та показали відео.

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"На Харківському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили протитанкову гармату окупантів "МТ-12 Рапіра"", — йдеться у повідомлені.

У відомстві додали, що це вже п’ята ворожа гармата такого зразка, знищена прикордонниками 15-го мобільного загону від початку року.

Нагадаємо, нещодавно на Лиманському напрямку українські воїни-пілоти на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та точним ударом випалили бронетехніку росіян. Із завданням успішно впоралася механізована бригада "Холодний Яр".

Днем раніше прикордонники знищили ворожий БТР на Бахмутському напрямку.

Незадовго до цього в Мелітополі вдалося знищити групу окупантів та їхню техніку.