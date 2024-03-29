Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прикордонники майстерно знищили протитанкову гармату РФ на Харківщині — відео arrow

Прикордонники майстерно знищили протитанкову гармату РФ на Харківщині — відео

29 березня 2024 08:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Прикордонники майстерно знищили протитанкову гармату РФ на Харківщині — відео
Російська протитанкова гармата "МТ-12 Рапіра". Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили на Харківському напрямку російську протитанкову гармату "МТ-12 Рапіра". Це вже п'ята така знищена гармата з початку року.

Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужба у четвер, 28 березня, та показали відео. 

Читайте також:

Знищення російської гармати "МТ-12 Рапіра"

"На Харківському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили протитанкову гармату окупантів "МТ-12 Рапіра"", — йдеться у повідомлені.

У відомстві додали, що це вже п’ята ворожа гармата такого зразка, знищена прикордонниками 15-го мобільного загону від початку року.

Нагадаємо, нещодавно на Лиманському напрямку українські воїни-пілоти на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та точним ударом випалили бронетехніку росіян. Із завданням успішно впоралася механізована бригада "Холодний Яр". 

Днем раніше прикордонники знищили ворожий БТР на Бахмутському напрямку.

Незадовго до цього в Мелітополі вдалося знищити групу окупантів та їхню техніку.

прикордонники
військова техніка
Гвардія наступу
дрони
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ