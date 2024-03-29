Олещук показал кадры уничтожения шахедов во время ночной атаки Украины

Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: glavred.net

Российские захватчики в ночь на пятницу, 29 марта, атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в небе над Херсонской областью были уничтожены пять вражеских "шахедов".

Видео работы сил ПВО обнародовал Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram в пятницу.

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Атака на Украину 29 марта

На кадрах видно, как в приборе ночного видения украинских защитников летели несколько российских беспилотников. Воины сил ПВО открыли по ним огонь из пулеметов, однако сбить не удавалось.

Потому военные запустили ракету по вражеских целях и смогли их уничтожить.

Так, в эту ночь воины Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушных Сил ликвидировали в украинском небе пять российских БПЛА "шахед".

Скриншот поста Олещука

Напомним, украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили вражескую технику при разведке на местности.

Также мы писали, что пограничники вместе с бойцами 23-й отдельной бригады НГУ "Хортица" уничтожили очередной комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".