Онлайн-карты войны: главные события на передовой за 13 июня

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За ходом главных событий на фронте во время полномасштабного вторжения, начатого РФ в Украине, можно наблюдать в режиме реального времени. На онлайн картах можно увидеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 13 июня.

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DeepState

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Украине началось контрнаступление. Силы обороны удачно атакуют противника и продвигаются на фронте.

За последние сутки ВСУ продвинулись на:

Бахмутском направлении — в районе Берховского водохранилища на 250 м;

Торецком направлении — на 200 м;

Бердянском направлении — от 0,5 до 1 км, площадь территории, взятой под контроль, составляла до 3 кв. км.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские военные наступают в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 26 боевых столкновений с оккупантами возле Веселого Харьковской области и Белогоровки Луганской области, Авдеевки, Марьинки, Благодатного, сообщали в Генштабе ВСУ.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны сообщили, что российские военные после успешных тактических операций ВСУ возле Времовского выступления начали контратаковать на западе Донбасса.

Российские СМИ отмечали, что части 127-й мотострелковой дивизии (5-я общевойсковая армия Восточного военного округа) РФ контратаковали украинские силы во Времивском выступлении 12 июня.

Также сообщалось, что российская армия отбила Макаровку, которую недавно освободили ВСУ. Однако, по словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, по состоянию на 12 июня украинские военные все еще контролируют Макаровку.

Карта боев. Инфографика: ISW

Напомним, во время наступательной операции ВСУ в Донецком и Таврийском операционных районах удалось освободить семь населенных пунктов. Украинские военные продолжают освобождать землю от российских захватчиков.