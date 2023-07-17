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"Операция успешна, будет еще", — источник об атаке на Крымский мост

17 июля 2023 11:59
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Крымский мост сегодня: кто взорвал и что будет дальше
Подрыв Крымского моста в ночь на 17 июля. Фото: РосСМИ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля совершила Служба Безопасности Украины (СБУ) совместно с Военно-Морскими силами (ВМС) с помощью надводных морских дронов. Данную спецоперацию готовили долгое время.

Об этом Новини.LIVE стало известно из собственных источников в силовых ведомствах.

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"Операция считается успешной, ведь есть попадание в объект инфраструктуры, который представляет опасность для Украины. Работаем дальше, в ближайшее время будут хорошие новости. Оккупантам приготовиться. Керченским мостом не советуем пользоваться гражданским", — уточнил источник Новини.LIVE.

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Подрыв Крымского моста в ночь на 17 июля. Фото: РосСМИ

В комментарии Новини.LIVE пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил, что Крымский мост как важный транспортный и логистический коридор российских войск является вполне законной целью для украинских защитников. Но детали cпецоперации будут раскрыты только после победы Украины в войне против России.

"Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", — подчеркнул спикер Службы безопасности Украины.

Что случилось на Крымском мосту 17 июля

Напомним, в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В результате была повреждена одна из опор. Движение транспорта перекрыто.

По оценкам Института изучения войны ISW, Крымский мост — важный объект с точки зрения логистики. В случае его полного разрушения у России будет только одна наземная линия поставок.

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