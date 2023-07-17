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Вибух на Кримському мосту: з'явилися нові фото та відео руйнувань

17 липня 2023 09:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вибух на Кримському мосту: фото та відео руйнувань
Наслідки вибуху на Кримському мосту. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч проти 17 липня на Кримському мосту стався вибух. В результаті було пошкоджено одну з опор. Рух транспорту перекрито. 

У мережі оприлюднили нові фото та відео руйнувань на Кримському мосту. 

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Повідомляється, що один з прольотів зруйнований, ще один — пошкоджений. 

  • Наслідки вибуху на Кримському мосту. Фото: росЗМІ
  • Наслідки вибуху на Кримському мосту. Фото: росЗМІ
  • Наслідки вибуху на Кримському мосту. Фото: росЗМІ
  • Наслідки вибуху на Кримському мосту. Фото: росЗМІ
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РосЗмі зазначають, що внаслідок вибуху один з прольотів мосту "повністю просів". 

Також з'явилося відео руйнувань. 

Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих. 

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим. 

Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Однак конкретних причин вибуху там не назвали.

 

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