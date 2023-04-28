Наслідки ракетного удару по місту Українка. Фоторепортаж
В Українці Київської області уламки ракети під час нічної атаки впали на багатоповерхівку. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі будинку. Постраждала дитина, дівчинку доставили в Охматдит.
Новини.LIVE зібрав фото наслідків падіння уламків ракети на будинок в Українці.
Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.
Внаслідок російської атаки постраждало також і місто Українка у Київській області.
ППО України збила усі ракети в районі Київської області, але уламки однієї ракети упали на житловий масив і зачепили багатоповерховий житловий будинок в Українці.
Також повідомлялося, що російські пропагандисти у соцмережах і месенджерах почали звинувачувати у пошкодженні будинку в Українці українську ППО. Українська сторона спростувала цей фейк, пояснивши, що пошкодження є наслідком падіння російської ракети.