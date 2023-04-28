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Наслідки ракетного удару по місту Українка. Фоторепортаж

28 квітня 2023 13:55
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Наслідки ракетного удару по місту Українка. Фоторепортаж
Наслідки російської ракетної атаки в місті Українка 28 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

В Українці Київської області уламки ракети під час нічної атаки впали на багатоповерхівку. Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі будинку. Постраждала дитина, дівчинку доставили в Охматдит. 

Новини.LIVE зібрав фото наслідків падіння уламків ракети на будинок в Українці. 

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Ракетний удар Українка 28 квітня
Наслідки російської ракетної атаки в місті Українка 28 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Ракетний удар Українка 28 квітня
Наслідки російської ракетної атаки в місті Українка 28 квітня 2023 року. Фото: ДСНС України/Facebook
Ракетний удар Українка 28 квітня
Наслідки російської ракетної атаки в місті Українка 28 квітня 2023 року. Фото: ДСНС України/Facebook
Ракетний удар Українка 28 квітня
Наслідки російської ракетної атаки в місті Українка 28 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Ракетний удар Українка 28 квітня
Наслідки російської ракетної атаки в місті Українка 28 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Ракетний удар Українка 28 квітня
Наслідки російської ракетної атаки в місті Українка 28 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

Внаслідок російської атаки постраждало також і місто Українка у Київській області.

ППО України збила усі ракети в районі Київської області, але уламки однієї ракети упали на житловий масив і зачепили багатоповерховий житловий будинок в Українці.

Також повідомлялося, що російські пропагандисти у соцмережах і месенджерах почали звинувачувати у пошкодженні будинку в Українці українську ППО. Українська сторона спростувала цей фейк, пояснивши, що пошкодження є наслідком падіння російської ракети.

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