Последствия ракетного удара по городу Украинка. Фоторепортаж

Последствия российской ракетной атаки в Украинке 28 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

В Украинке Киевской области обломки ракеты во время ночной атаки упали на многоэтажку. В результате повреждены квартиры на 5 и 6 этаже дома. Пострадал ребенок, девочку доставили в Охматдет.

Новини.LIVE собрали фото последствий падения обломков ракеты на дом в Украинке.

Читайте также:

Последствия российской ракетной атаки в Украинке 28 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Последствия российской ракетной атаки в Украинке 28 апреля 2023 года. Фото: ГСЧС Украины/Facebook

Последствия российской ракетной атаки в Украинке 28 апреля 2023 года. Фото: ГСЧС Украины/Facebook

Последствия российской ракетной атаки в Украинке 28 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Последствия российской ракетной атаки в Украинке 28 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Последствия российской ракетной атаки в Украинке 28 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

В результате российской атаки пострадал также и город Украинка в Киевской области.

ПВО Украины сбило все ракеты в районе Киевской области, но обломки одной ракеты упали на жилмассив и повредили многоэтажный жилой дом в Украинке.

Также сообщалось, что российские пропагандисты в соцсетях и мессенджерах начали обвинять в повреждении дома в Украинке украинскую ПВО. Украинская сторона опровергла этот фейк, объяснив, что повреждение является следствием падения российской ракеты.