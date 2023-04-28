Последствия ракетного удара по городу Украинка. Фоторепортаж
В Украинке Киевской области обломки ракеты во время ночной атаки упали на многоэтажку. В результате повреждены квартиры на 5 и 6 этаже дома. Пострадал ребенок, девочку доставили в Охматдет.
Новини.LIVE собрали фото последствий падения обломков ракеты на дом в Украинке.
Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.
В результате российской атаки пострадал также и город Украинка в Киевской области.
ПВО Украины сбило все ракеты в районе Киевской области, но обломки одной ракеты упали на жилмассив и повредили многоэтажный жилой дом в Украинке.
Также сообщалось, что российские пропагандисты в соцсетях и мессенджерах начали обвинять в повреждении дома в Украинке украинскую ПВО. Украинская сторона опровергла этот фейк, объяснив, что повреждение является следствием падения российской ракеты.