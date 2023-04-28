Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Последствия ракетного удара по городу Украинка. Фоторепортаж arrow

Последствия ракетного удара по городу Украинка. Фоторепортаж

28 апреля 2023 13:55
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Последствия ракетного удара по городу Украинка. Фоторепортаж
Последствия российской ракетной атаки в Украинке 28 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

В Украинке Киевской области обломки ракеты во время ночной атаки упали на многоэтажку. В результате повреждены квартиры на 5 и 6 этаже дома. Пострадал ребенок, девочку доставили в Охматдет.

Новини.LIVE собрали фото последствий падения обломков ракеты на дом в Украинке.

Читайте также:
Ракетный удар Украинка 28 апреля
Последствия российской ракетной атаки в Украинке 28 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Ракетный удар Украинка 28 апреля
Последствия российской ракетной атаки в Украинке 28 апреля 2023 года. Фото: ГСЧС Украины/Facebook
Ракетный удар Украинка 28 апреля
Последствия российской ракетной атаки в Украинке 28 апреля 2023 года. Фото: ГСЧС Украины/Facebook
Ракетный удар Украинка 28 апреля
Последствия российской ракетной атаки в Украинке 28 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Ракетный удар Украинка 28 апреля
Последствия российской ракетной атаки в Украинке 28 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Ракетный удар Украинка 28 апреля
Последствия российской ракетной атаки в Украинке 28 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

В результате российской атаки пострадал также и город Украинка в Киевской области.

ПВО Украины сбило все ракеты в районе Киевской области, но обломки одной ракеты упали на жилмассив и повредили многоэтажный жилой дом в Украинке.

Также сообщалось, что российские пропагандисты в соцсетях и мессенджерах начали обвинять в повреждении дома в Украинке украинскую ПВО. Украинская сторона опровергла этот фейк, объяснив, что повреждение является следствием падения российской ракеты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас