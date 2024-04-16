Оригинально "поздравили" с Днем ПВО РФ — военные ГУР уничтожили российский ЗРК "Стрела-10"

Момент уничтожения ЗРК Фото: скриншот с видео

Военные специального подразделения Главного управления разведки искусно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Это произошло 14 апреля, когда российские зенитчики как раз праздновали День войск противовоздушной обороны РФ.

Видео уничтожения установки показали в ГУР МО.

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Отмечается, что в ходе разведки местности военные обнаружили российский ЗРК "Стрела-10", после чего нанесли мастерский удар по враждебной цели. Как следствие — "Стрела" больше не стреляет, комплекс обезврежен.

"В этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России и получили должное приветствие", — написали в ГУР.

Напомним, в Страткоме показали, как военные из HIMARS уничтожили российский "Бук".

Добавим, пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили российскую "буханку" и три легковых автомобиля оккупантов.

Также мы писали, что на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клищиевки.