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Основные боевые действия на фронте 20 мая 2023 года: онлайн-карты

20 мая 2023 09:52
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Карта боевых действий в Украине на 20.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap
Карта боевых действий от Liveuamap. Скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За событиями российско-украинской войны можно наблюдать онлайн. Для этого есть несколько интернет-ресурсов, которые в режиме реального времени обозначают все места боевых действий на фронте и обстрелы украинских тыловых городов.

Карты с подробными обозначениями боевых действий войны в Украине можно посмотреть на сайте проектов DeepState и Liveuamap.

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DeepState

Онлайн-карта проекта DeepState дает возможность увидеть не только места боевых действий, но и места дислокации подразделений оккупационного контингента.

На карте отмечаются территории, захваченные оккупантами, и районы, освобожденные от захватчиков украинской армией.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState
Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами в начале полномасштабного вторжения, но впоследствии освобождены Силами обороны Украины.

Liveuamap

На онлайн-карте этого проекта отражаются территории, оккупированные российскими войсками, но не только.

Также можно наблюдать за местами основных боевых действий на фронте и обстрелами российскими оккупантами отдаленных от линии фронта населенных пунктов.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap
Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боев на ключевых участках фронта российско-украинской войны регулярно публикует и американский Институт изучения войны.

Добавим, что за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали почти 700 российских оккупантов.

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