Карта боевых действий в Украине на 20.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Основные боевые действия на фронте 20 мая 2023 года: онлайн-карты
За событиями российско-украинской войны можно наблюдать онлайн. Для этого есть несколько интернет-ресурсов, которые в режиме реального времени обозначают все места боевых действий на фронте и обстрелы украинских тыловых городов.
Карты с подробными обозначениями боевых действий войны в Украине можно посмотреть на сайте проектов DeepState и Liveuamap.
DeepState
Онлайн-карта проекта DeepState дает возможность увидеть не только места боевых действий, но и места дислокации подразделений оккупационного контингента.
На карте отмечаются территории, захваченные оккупантами, и районы, освобожденные от захватчиков украинской армией.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами в начале полномасштабного вторжения, но впоследствии освобождены Силами обороны Украины.
Liveuamap
На онлайн-карте этого проекта отражаются территории, оккупированные российскими войсками, но не только.
Также можно наблюдать за местами основных боевых действий на фронте и обстрелами российскими оккупантами отдаленных от линии фронта населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Напомним, карты боев на ключевых участках фронта российско-украинской войны регулярно публикует и американский Институт изучения войны.
Добавим, что за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали почти 700 российских оккупантов.