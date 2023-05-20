Карта боевых действий в Украине на 20.05.2023: онлайн Deep State, liveuamap

Карта боевых действий от Liveuamap. Скриншот

За событиями российско-украинской войны можно наблюдать онлайн. Для этого есть несколько интернет-ресурсов, которые в режиме реального времени обозначают все места боевых действий на фронте и обстрелы украинских тыловых городов.

Карты с подробными обозначениями боевых действий войны в Украине можно посмотреть на сайте проектов DeepState и Liveuamap.

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DeepState

Онлайн-карта проекта DeepState дает возможность увидеть не только места боевых действий, но и места дислокации подразделений оккупационного контингента.

На карте отмечаются территории, захваченные оккупантами, и районы, освобожденные от захватчиков украинской армией.

Онлайн-карта боевых действий от DeepState

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны.

— территории, оккупированные в ходе полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами в начале полномасштабного вторжения, но впоследствии освобождены Силами обороны Украины.

Liveuamap

На онлайн-карте этого проекта отражаются территории, оккупированные российскими войсками, но не только.

Также можно наблюдать за местами основных боевых действий на фронте и обстрелами российскими оккупантами отдаленных от линии фронта населенных пунктов.

Онлайн-карта боевых действий от Liveuamap

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Напомним, карты боев на ключевых участках фронта российско-украинской войны регулярно публикует и американский Институт изучения войны.

Добавим, что за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали почти 700 российских оккупантов.