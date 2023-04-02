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"От роты ничего не осталось": ГУР оприлюднило перехоплення про черговий розгром окупантів

2 квітня 2023 19:32
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Російський окупант розповів про успішну операцію ЗСУ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні. Військовослужбовці країни-окупанта у розмовах з рідними діляться розповідями про те, як українські Сили оборони нищать ворога цілими підрозділами. 

Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови, оприлюднене Головним управлінням розвідки (ГУР) Міноборони України. 

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Як зазначають в ГУР, на записі військовослужбовець рф розповідає батькові про вдалу операцію українських військових на сусідніх від нього позиціях. 

Що окупант розповів батькові

Окупант зазначив, спілкуючись з батьком, що ЗСУ розгромили його колег по службі, які утримували позиції неподалік. За його словами, у підрозділі багато загиблих, а окупанти, які вціліли, потрапили у полон. 

Військовослужбовець росії детально розповів, як ЗСУ обстрілювали позицію, а тоді зайшли на неї. Він також зазначив, що сам він не збирається відбивати ту позицію. Він запевнив батька, що планує відмовитися від виконання такого наказу. 

Батько (Б): Я вот, это самое, сегодня целый день твоего звонка жду. Видео посмотрел, там че-то целая куча ваших ребят в плену, с вашего полка. 

Військовий (В): Да ну, нафиг!

Б: Да-да, 2-й батальон, 4-й батальон. 

В: Ну это мы слышали. Это дня три-четыре назад было. Да, говорили. 

Б: Что говорили?

В: Ну как сказали, хохлы зашли, сначала минометами закидали, потом зашли. Коточе, от роты ничего не осталось. Там от роты, наверное, все "200" и 15 – "300". И все в плен. 

Б: И что, они вообще без прикрытия были что ли или че?

В: Да хрен его знает. Да минометами просто обложили и зашли. В посадку и все. Это не сложно. А там, пока минометный обстрел, что ты голову хрен высунешь из окопа. 

Б: У вас что там?

В: Они стояли там, ближе к лесу. 

Б: Ну, не двигаетесь? 

В: Пока нет. Вряд ли мы туда поедем. Будем отказываться, ну его нахрен!

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило перехоплення розмови, у якому військовослужбовець рф розповів другу про жахливе ставлення до мобілізованих. До того ж російський окупант поділився своїми враженнями від перебування на передовій.

Також ГУР перехопило розмову військового рф, який жаліється своєму товаришу на ситуацію з постачанням і каже, що не знає, що з ними буде далі. 

Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

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