"От роты ничего не осталось": ГУР обнародовало перехват об очередном разгроме оккупантов

Российский оккупант рассказал об успешной операции ВСУ

Российские оккупанты продолжают нести потери в Украине. Военнослужащие страны-оккупанта в разговорах с родными делятся рассказами о том, как украинские Силы обороны уничтожают врага целыми подразделениями.

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора, обнародованный Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Как отмечают в ГУР, на записи военнослужащий россии рассказывает отцу об удачной операции украинских военных на соседних от него позициях.

Что оккупант рассказал отцу

Оккупант отметил, общаясь с отцом, что ВСУ разгромили его сослуживцев, удерживавших позиции неподалеку. По его словам, в подразделении много погибших, а уцелевшие оккупанты попали в плен.

Военнослужащий россии подробно рассказал, как ВСУ обстреливали позицию, а затем зашли на нее. Он также отметил, что сам он не намерен отбивать эту позицию. Он заверил отца, что планирует отказаться от исполнения такого приказа.

Отец (О): Я вот, это самое, сегодня целый день твоего звонка жду. Видео посмотрел, там че-то целая куча ваших ребят в плену, с вашего полка.

Военный (В): Да ну, нафиг!

О: Да-да, 2-й батальон, 4-й батальон.

В: Ну это мы слышали. Это дня три-четыре назад было. Да, говорили.

О: Что говорили?

В: Ну как сказали, хохлы зашли, сначала минометами закидали, потом зашли. Коточе, от роты ничего не осталось. Там от роты, наверное, все "200" и 15 — "300". И все в плен.

О: И что, они вообще без прикрытия были что ли или че?

В: Да хрен его знает. Да минометами просто обложили и зашли. В посадку и все. Это не сложно. А там, пока минометный обстрел, что ты голову хрен высунешь из окопа.

О: У вас что там?

В: Они стояли там, ближе к лесу.

О: Ну, не двигаетесь?

В: Пока нет. Вряд ли мы туда поедем. Будем отказываться, ну его нахрен!

Напомним, ранее ГУР обнародовал перехват разговора, в котором военнослужащий россии рассказал другу об ужасном отношении к мобилизованным. К тому же русский оккупант поделился своими впечатлениями от пребывания на передовой.

Также ГУР перехватило разговор военного россии, который жалуется своему товарищу на ситуацию со снабжением и говорит, что не знает, что с ними будет дальше.

Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS