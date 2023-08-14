"Отношение как к мясу": окупант поскаржився на дії командування РФ

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російський окупант обговорив невдоволення мобілізованого особового складу рішеннями та діями командування РФ. За його словами, ставлення до них "як до м'яса".

Чергове перехоплення росіян опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що говорив росіянин:

— Алло, привіт, сина. Та могло бути й краще, могло бути й гірше, але гірше, в принципі, ніж у вас, на мою думку, все одно нікуди.

— Так, а пригнали когось, росіян? У командування? Ну, як м'ясо, бл*ть, зрозуміло, ставлення як до м'яса.

— Ну так, зараз вони вирішили закидати тілами все підряд, мало не "вагнерівців" зробили, бл*ть.

— Пацани, головне тримайтеся. Найголовніше. Уже питання, за що триматися, та одному богу відомо, за голову чи за яйця.

— У принципі, я розумів, що до лютого вони намагаються повністю розмандувати всю піхоту нашу, наші ж.

— Ну правильно, вони починають розпихати незрозуміло куди, незрозуміло що, незрозуміло де. Тобто були злагоджені, був злагоджений підрозділ, хоча б те, що залишилося від нього, так.

— Ну так, а зараз взагалі незрозуміло що, незрозуміло як. Коли було злагодження, хоча б зрозуміло було про що ми шепочемо, і яка розмова йде. А зараз виходить взагалі, побігли незрозуміло куди, бл*ть. Як була під*растія, так під*растія і залишилася.

- П*здець, ось взяли і розмолотили злагоджений. Ну, в принципі те, що вони й займалися. Розмолотити повністю в мотлох бойові підрозділи, які хоч були хоч трохи, але злагоджені, взяли порвали, нах*р.

— У принципі, я вже нічого не дивуюсь.

Нагадаємо, російські військові скаржаться на низький морально-психологічний стан підрозділів, які виконують завдання на Авдіївському напрямі. Під час проведення штурмових дій підтримка артилерії та інших підрозділів не здійснюється. Мобілізовані розуміють, що вони для держави "расходный материал".

Також ми писали, що громадяни Росії обговорили можливості ухилення населення від мобілізації. Вони також поговорили про загиблих військовослужбовців та обстріли позицій.