"Отношение как к мясу": оккупант пожаловался на действия командования РФ

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российский оккупант обсудил недовольство мобилизованного личного состава решениями и действиями командования РФ. По его словам, отношение к ним "как к мясу".

Очередной перехват россиян опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что говорил россиянин:

— Алло, привет, сына. Та могло быть и лучше, могло быть и хуже, но хуже, в принципе, чем у вас, по-моему, все равно некуда.

— Так, а пригнали кого, россиян? В командование? Ну, как мясо, бл*дь, понятно, отношение как к мясу.

— Ну да, сейчас они решили закидать телами все подряд, чуть ли не "вагнеровцев" сделали, бл*дь.

— Пацаны, главное держитесь. Самое главное. Уже вопрос, за что держаться, да одному богу известно, за голову или за яйца.

— В принципе, я понимал, что бл*дь до февраля они пытаются полностью размандячить всю пехоту нашу, наши же.

— Ну правильно, они начинают распихивать непонятно куда, непонятно что, непонятно где. То есть, были слаженные, было слаженное подразделение, хотя бы то, что осталось от него, да.

— Ну да, а сейчас вообще непонятно что, непонятно как. Когда было слаживание, хотя бы понятно было о чем мы шепчем, и какой разговор идет. А сейчас получается вообще, побежали непонятно куда, бл*дь. Как была пид*растия, так пид*растия и осталась.

— П*здец, вот взяли и размолотили слаженный. Ну, в принципе, то, что они и занимались. Размолотить полностью в хлам боевые подразделения, которые хотя были хоть чуть-чуть, но слаженные, взяли порвали, нах*р.

— В принципе, я уже ничему не удивляюсь.

Напомним, российские военные жалуются на низкое морально-психологическое состояние подразделений, которые выполняют задачи на Авдеевском направлении. При проведении штурмовых действий поддержка артиллерии и других подразделений не осуществляется. Мобилизованные понимают, что они для государства "расходный материал".

Также мы писали, что граждане Российской Федерации обсудили возможности уклонения населения от мобилизации. Они также поговорили о погибших военнослужащих и обстрелах позиций.