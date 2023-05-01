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Оцінено шкоду, завдану росіянам пожежею на нафтобазі Севастополя

1 травня 2023 10:45
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, яка нафтобаза згоріла у Севастополі
Пожежа на нафтобазі Чорноморського флоту у Севастополі. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти не зможуть у стислі терміни поновити запаси палива, які згоріли на минулих вихідних на нафтобазі під Севастополем. Але, на жаль, ці резерви навряд чи є останніми в агресора для військової техніки на окупованому півострові.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України  капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"За офіційними повідомленнями росіян, там згоріло 40 тисяч тон палива", — сказав Селезньов. 

За його словами, до анексії Криму ця нафтобаза була приватною. Тобто вона до системи Збройних сил України так само, як і до ЗС РФ донедавна ніякого відношення не мала, а власники орендували територію.

Ця пожежа, пояснив військовий експерт,  звичайно, додасть росіянам проблем. Адже вони ще не повністю відновили логістику через Кримський міст. Відповідно — "мінус" 40 тисяч тон палива, яким могли би заправляти літаки, кораблі й іншу військову техніку. 

"Тобто з боку ЗСУ іде планомірна методична робота з вихолошування російських сил: чим менше вони матимуть ресурсів, тим слабшим буде їхнє військо і його опір", — наголосив Селезньов.

Він зазначив, що поповнити такий втрачений запас відразу неможливо, оскільки одна цистерна везе 60 тон, а залізничне сполучення не відновлено повною мірою. До того ж треба укласти угоди на придбання палива, завантажити його, доставити тощо. 

"На це потрібен час. Хоча я не думаю, що це єдині у них запаси палива, якими забезпечується флот. Але у будь-якому разі вода каміння підточує, і такий випадок буде не останнім", — резюмував український офіцер.

Що сталося у Севастополі

У ніч проти 29 квітня в Севастополі, в мікрорайоні Козача Бухта, на вулиці братів Манганарі стався вибух. За словами місцевих, це сталося внаслідок влучення БпЛА. Окупанти повідомили про загоряння резервуарів з паливом і заявили про площу займання в 1 тисячу квадратних кілометрів.

Пожежа виявилася настільки масштабною, що її не могли загасити понад шість годин та присвоїли найвищий рівень складності — четвертий, а до гасіння залучили пожежний потяг та ресурси Чорноморського флоту РФ.

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