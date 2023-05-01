Стало известно, какая нефтебаза сгорела в Севастополе

Пожар на нефтебазе Черноморского флота в Севастополе Фото: РосСМИ

Российские оккупанты не смогут в сжатые сроки восстановить запасы топлива, которые сгорели в минувшие выходные на нефтебазе под Севастополем. Но, к сожалению, эти резервы вряд ли являются последними у агрессора для военной техники на оккупированном полуострове.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"По официальным сообщениям россиян, там сгорело 40 тысяч тонн топлива", — сказал Селезнев.

По его словам, в аннексию Крыма эта нефтебаза была частной. То есть она к системе Вооруженных сил Украины так же, как и к ВС РФ, до недавних пор никакого отношения не имела, а владельцы арендовали территорию.

Этот пожар, объяснил военный эксперт, конечно, добавит россиянам проблем. Они ведь еще не полностью восстановили логистику через Крымский мост. Соответственно — минус 40 тысяч тонн топлива, которым могли бы заправлять самолеты и корабли и другую военную технику.

"То есть со стороны ВСУ идет планомерная методическая работа по выхолашиванию российских сил: чем меньше у них будет ресурсов, тем слабее будет их войско и его сопротивление", — подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что пополнить такой потерянный запас сразу невозможно, поскольку одна цистерна везет 60 тонн, а железнодорожное сообщение не восстановлено в полной мере. К тому же нужно заключить сделки на приобретение топлива, загрузить его, доставить и т.д.

"На это нужно время. Хотя я не думаю, что это единственные у них запасы топлива, которыми обеспечивается флот. Но в любом случае вода камень точит, и такой случай будет не последним", — резюмировал украинский офицер.

Что произошло в Севастополе

В ночь на 29 апреля в Севастополе, в микрорайоне Казачья Бухта, на улице братьев Манганари произошел взрыв. По словам местных, это произошло вследствие попадания БпЛА. Оккупанты сообщили о возгорании резервуаров с топливом и заявили о площади возгорания в 1 тысячу квадратных километров.

Пожар оказался настолько масштабным, что его не могли потушить более шести часов и присвоили самый высокий уровень сложности — четвертый, а к тушению привлекли пожарный поезд и ресурсы Черноморского флота РФ.