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Озвучено головну ціль збиття росіянами безпілотника США над Чорним морем

20 березня 2023 13:54
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, навіщо росіяни збили американський безпілотник
Росія прагне до "малих перемог" на тлі воєнних невдач в Україні
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Збиття американського безпілотного літального апарату MQ-9 Reaper над Чорним морем переслідувало одну головну ціль. Вона полягає у розрахунку на внутрішнього російського користувача.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"На мою думку, знищення американського БпЛА, який систематично знаходився в повітряному просторі над Чорним морем, необхідно, в першу чергу, для російського внутрішнього користувача", — сказав Снєгирьов. 

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

За його словами, Кремлю необхідно показати "перемогу над колективним Заходом" та рішучість своїх намірів по захисту території. 

В такий спосіб, пояснив військовий експерт, Кремль намагається діяти превентивно щодо анонсованого українського контрнаступу. Тобто йде своєрідна гра на підвищення ставок та напруги ситуації. І тут росія намагається йти ва-банк напередодні українського контрнаступу. 

"В такий спосіб вони намагаються означити свої чергові "червоні лінії", мовляв Крим — це суверенна територія РФ, будь-які дії там наштовхнуться на рішучу відповідь. Це є своєрідна тактика часів "холодної війни", запуск в хід військових лякалок", — зазначив Снєгирьов.

MQ-9 Reaper
Останні кадри з MQ-9 Reaper 14 березня

Що сталося над Чорним морем

Військово-повітряні сили США 14 березня  заявили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper.

ВПС США виступили із заявою, в якій звинуватили російські літаки в "безрозсудних, небезпечних для екології та непрофесійних діях".

Міністерство оборони росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями.

Пізніше американський телеканал CBS створив відеореконструкцію інциденту з безпілотником США, який збив російський винищувач. На реконструкції можна побачити, як американський безпілотник MQ-9 Reaper проводив розвідку.
 

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