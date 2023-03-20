Стало відомо, навіщо росіяни збили американський безпілотник

Озвучено головну ціль збиття росіянами безпілотника США над Чорним морем
Збиття американського безпілотного літального апарату MQ-9 Reaper над Чорним морем переслідувало одну головну ціль. Вона полягає у розрахунку на внутрішнього російського користувача.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
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"На мою думку, знищення американського БпЛА, який систематично знаходився в повітряному просторі над Чорним морем, необхідно, в першу чергу, для російського внутрішнього користувача", — сказав Снєгирьов.
За його словами, Кремлю необхідно показати "перемогу над колективним Заходом" та рішучість своїх намірів по захисту території.
В такий спосіб, пояснив військовий експерт, Кремль намагається діяти превентивно щодо анонсованого українського контрнаступу. Тобто йде своєрідна гра на підвищення ставок та напруги ситуації. І тут росія намагається йти ва-банк напередодні українського контрнаступу.
"В такий спосіб вони намагаються означити свої чергові "червоні лінії", мовляв Крим — це суверенна територія РФ, будь-які дії там наштовхнуться на рішучу відповідь. Це є своєрідна тактика часів "холодної війни", запуск в хід військових лякалок", — зазначив Снєгирьов.
Що сталося над Чорним морем
Військово-повітряні сили США 14 березня заявили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper.
ВПС США виступили із заявою, в якій звинуватили російські літаки в "безрозсудних, небезпечних для екології та непрофесійних діях".
Міністерство оборони росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями.
Пізніше американський телеканал CBS створив відеореконструкцію інциденту з безпілотником США, який збив російський винищувач. На реконструкції можна побачити, як американський безпілотник MQ-9 Reaper проводив розвідку.