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Озвучена главная цель сбития россиянами беспилотника США над Черным морем

20 марта 2023 13:54
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, зачем россияне сбили американский беспилотник
Россия стремится к "малым победам" на фоне военных неудач в Украине
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Сбитие американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper над Черным морем преследовало одну главную цель. Она расчитана на внутреннего российского пользователя.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"По моему мнению, уничтожение американского БпЛА, систематически находившегося в воздушном пространстве над Черным морем, необходимо, в первую очередь, для российского внутреннего пользователя", — сказал Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

По его словам, Кремлю необходимо показать "победу над коллективным Западом" и решительность своих намерений по защите территории.

Таким образом, пояснил военный эксперт, Кремль пытается действовать превентивно по анонсированному украинскому контрнаступлению. То есть идет своеобразная игра на повышение ставок и напряженности ситуации. И здесь россия пытается идти ва-банк накануне украинского контрнаступления.

"Таким образом они пытаются обозначить свои очередные "красные линии", мол Крым — это суверенная территория рф, любые действия там натолкнутся на решительный ответ. Это своеобразная тактика времен "холодной войны", запуск в ход военных пугалок", — отметил Снегирев.

MQ-9 Reaper
Последние кадры з MQ-9 Reaper 14 марта

Что произошло над Черным морем

Военно-воздушные силы США 14 марта заявили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper.

ВВС США выступили с заявлением, в котором обвинили российские самолеты в "безрассудных, опасных для экологии и непрофессиональных действиях".

Министерство обороны России выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы летел с нарушениями.

Позже американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента с беспилотником США, сбившим российский истребитель. На реконструкции можно увидеть, как американский беспилотник MQ-9 Reaper проводил разведку.

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