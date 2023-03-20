Стало известно, зачем россияне сбили американский беспилотник

Озвучена главная цель сбития россиянами беспилотника США над Черным морем
Сбитие американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper над Черным морем преследовало одну главную цель. Она расчитана на внутреннего российского пользователя.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"По моему мнению, уничтожение американского БпЛА, систематически находившегося в воздушном пространстве над Черным морем, необходимо, в первую очередь, для российского внутреннего пользователя", — сказал Снегирев.
По его словам, Кремлю необходимо показать "победу над коллективным Западом" и решительность своих намерений по защите территории.
Таким образом, пояснил военный эксперт, Кремль пытается действовать превентивно по анонсированному украинскому контрнаступлению. То есть идет своеобразная игра на повышение ставок и напряженности ситуации. И здесь россия пытается идти ва-банк накануне украинского контрнаступления.
"Таким образом они пытаются обозначить свои очередные "красные линии", мол Крым — это суверенная территория рф, любые действия там натолкнутся на решительный ответ. Это своеобразная тактика времен "холодной войны", запуск в ход военных пугалок", — отметил Снегирев.
Что произошло над Черным морем
Военно-воздушные силы США 14 марта заявили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper.
ВВС США выступили с заявлением, в котором обвинили российские самолеты в "безрассудных, опасных для экологии и непрофессиональных действиях".
Министерство обороны России выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы летел с нарушениями.
Позже американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента с беспилотником США, сбившим российский истребитель. На реконструкции можно увидеть, как американский беспилотник MQ-9 Reaper проводил разведку.