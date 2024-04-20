Пам'ять про дідів дала тріщину — на Луганщині колаборанти крадуть гроші з ремонтів пам'ятників

Пам'ятник радянським солдатам. Фото ілюстративне: Новини Хмельницького

На тимчасово окуповані території Луганської області прибула комісія з Москви, яка має розслідувати факти розкрадання коштів, призначених на ремонт радянських пам’ятників, присвячених Другій світовій війні. Їх хочуть реставрувати до 9 травня.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву у п'ятницю, 19 квітня.

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Розкрадання грошей на пам'ятники

В ЦНП нагадали, що російські загарбники міфологізують Другу світову війну для подальшої мілітаризації суспільства і нових загарбницьких дій.

"Проте більше ніж "пам’ять про дідів" ворог любить гроші. В результаті на ТОТ Луганської Області прибули працівники слідчого комітету з Москви, які розслідують факти розкрадання коштів місцевою владою на ремонтах пам’ятників до 9 травня", — говориться у повідомленні.

В ЦНП звернули увагу на відвертий цинізм кремлівських чиновників й нагадали, що кожен з мешканців ТОТ може завжди повідомити шляхи пересування колаборантів. Рух Опору притягне їх до відповідальності.

Нагадаємо, Росія організувала турне дружин загиблих загарбників по тимчасово окупованих територіях України. Таким чином ворог намагається спонукати місцеве населення перейти на його бік і воювати проти власної Батьківщини.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Луганську ліквідували командира 59-ї бригади сухопутних військ Росії, полковника Центрального військового округу Павла Кропотова. Це сталося внаслідок вибухів 13 квітня.