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Память о дедах дала трещину — в Луганской области коллаборанты воруют деньги с ремонтов памятников

20 апреля 2024 00:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Память о дедах дала трещину — в Луганской области коллаборанты воруют деньги с ремонтов памятников
Памятник советским солдатам. Фото иллюстративное: Новости Хмельницкого
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На временно оккупированные территории Луганской области прибыла комиссия из Москвы, которая должна расследовать факты хищения средств, предназначенных для ремонта советских памятников, посвященных Второй мировой войне. Их хотят реставрировать 9 мая.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в пятницу, 19 апреля.

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Хищение денег на памятники

В ЦНС напомнили, что российские захватчики мифологизируют Вторую мировую войну для последующей милитаризации общества и новых захватнических действий.

"Однако больше чем "память о дедах" враг любит деньги. В результате в ТОТ Луганской области прибыли работники следственного комитета из Москвы, которые расследуют факты хищения средств местными властями на ремонтах памятников до 9 мая", — говорится в сообщении.

В ЦНС обратили внимание на откровенный цинизм кремлевских чиновников и напомнили, что каждый из жителей ТОТ может всегда сообщить пути передвижения коллаборантов. Движение Сопротивления привлечет их к ответственности.

Напомним, Россия организовала турне дружин погибших захватчиков по временно оккупированным территориям Украины . Таким образом, враг пытается побуждать местное население перейти на его сторону и воевать против собственной Родины.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Луганске ликвидировали командира 59-й бригады сухопутных войск России полковника Центрального военного округа Павла Кропотова. Это произошло в результате взрывов 13 апреля.

коррупция
СССР
Луганская область
памятник
оккупанты
Россия

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