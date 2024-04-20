Памятник советским солдатам. Фото иллюстративное: Новости Хмельницкого

На временно оккупированные территории Луганской области прибыла комиссия из Москвы, которая должна расследовать факты хищения средств, предназначенных для ремонта советских памятников, посвященных Второй мировой войне. Их хотят реставрировать 9 мая.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в пятницу, 19 апреля.

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Хищение денег на памятники

В ЦНС напомнили, что российские захватчики мифологизируют Вторую мировую войну для последующей милитаризации общества и новых захватнических действий.

"Однако больше чем "память о дедах" враг любит деньги. В результате в ТОТ Луганской области прибыли работники следственного комитета из Москвы, которые расследуют факты хищения средств местными властями на ремонтах памятников до 9 мая", — говорится в сообщении.

В ЦНС обратили внимание на откровенный цинизм кремлевских чиновников и напомнили, что каждый из жителей ТОТ может всегда сообщить пути передвижения коллаборантов. Движение Сопротивления привлечет их к ответственности.

Напомним, Россия организовала турне дружин погибших захватчиков по временно оккупированным территориям Украины . Таким образом, враг пытается побуждать местное население перейти на его сторону и воевать против собственной Родины.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Луганске ликвидировали командира 59-й бригады сухопутных войск России полковника Центрального военного округа Павла Кропотова. Это произошло в результате взрывов 13 апреля.