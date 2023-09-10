Паніка наростає: в Росії почали формувати загони тероборони

В России формирують отряды теробороны

У Росії починає бракувати професійних військових. У зв'язку з цим у регіонах почали формувати так звану тероборону.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

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Росіян налякала атака БпЛА на Псков

За інформацією британської розвідки, губернатор Псковської області РФ, яка розташована біля кордону з Естонією, організував так зване волонтерське патрулювання. До списку добровольців записалося до 800 громадян.

Це сталося на тлі атаки на аеродром у Пскові, де було пошкоджено транспортні літаки Іл-76.

"Через обмежений радіус дії БПЛА-квадрокоптерів атаки на базу майже напевно були здійснені з території Російської Федерації", — каже розвідка.

Як стверджують росіяни, так звані волонтерські патрулі будуть складатися з 50 осіб. Вони патрулюватимуть прикордонні райони та критичну інфраструктуру. Йдеться в першу чергу про аеропорти та авіабази. При цьому розвідка наголошує, що знищити безпілотники зі стрілецької зброї складно, тому росіянам потрібні системи ППО.

"Використання волонтерів, швидше за все, свідчить про брак навченого персоналу служби безпеки в Росії", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, около полуночи 31 августа в российском Пскове раздаются взрывы и стрельба. Жители говорят о работе ПВО.

Нагадаємо, у мережі показали супутникові знімки знищених російських літаків Іл-76 на аеродромі в Пскові після атаки безпілотників у вівторок, 29 серпня. На супутникових знімках виразно видно щонайменше два згорілі Іл-76. Після атаки безпілотників пошкодження отримали ще декілька літаків.