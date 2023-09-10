Паника нарастает: в России начали формировать отряды терробороны

В России формируют отряды теробороны.

В России начинает не хватать профессиональных военных. В связи с этим в регионах начали формировать так называемую терроборону.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

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Россиян испугала атака БпЛА на Псков.

По информации британской разведки, губернатор Псковской области РФ, расположенной у границы с Эстонией, организовал так называемое волонтерское патрулирование. В список добровольцев записалось около 800 граждан.

Это произошло на фоне атаки на аэродром в Пскове, где были повреждены транспортные самолеты Ил-76.

"Из-за ограниченного радиуса действия БПЛА-квадрокоптеров атаки на базу почти наверняка были осуществлены с территории Российской Федерации", — говорит разведка.

Как утверждают россияне, так называемые волонтерские патрули будут состоять из 50 человек. Они будут патрулировать приграничные районы и критическую инфраструктуру. Речь идет в первую очередь об аэропортах и авиабазах. При этом разведка отмечает, что уничтожить беспилотники из стрелкового оружия сложно, поэтому россиянам нужны системы ПВО.

"Использование волонтеров, скорее всего, свидетельствует о нехватке обученного персонала службы безопасности в России", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, около полуночи 31 августа в российском Пскове раздаются взрывы и стрельба. Жители говорят о работе ПВО.

Напомним, в сети показали спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове после атаки беспилотников во вторник, 29 августа. На спутниковых снимках отчетливо видны по меньшей мере два сгоревших Ил-76. После атаки беспилотников повреждения получили еще несколько самолетов.