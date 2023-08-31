У російському Пскові лунають вибухи: подробиці

Близько опвночі 31 серпня у російському Пскові лунають вибухи. Місцеві кажуть, що працює ППО.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Вибухи у російському Пскові

Місцеві мешканці повідомляють про вибухи у місті. Викладають у мережу відео.

00:10:

Нагадаємо, у мережі показали супутникові знімки знищених російських літаків Іл-76 на аеродромі в Пскові після атаки безпілотників у вівторок, 29 серпня. На супутникових знімках виразно видно щонайменше два згорілі Іл-76. Після атаки безпілотників пошкодження отримали ще декілька літаків.

Також ми писали, в путінського пропагандиста Соловйова трапилася істерика через атаку на Псков. Він упевнений, що це справа рук НАТО і закликав знищити країни Балтії.