У російському Пскові лунають вибухи: подробиці
Близько опвночі 31 серпня у російському Пскові лунають вибухи. Місцеві кажуть, що працює ППО.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Вибухи у російському Пскові
Місцеві мешканці повідомляють про вибухи у місті. Викладають у мережу відео.
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Нагадаємо, у мережі показали супутникові знімки знищених російських літаків Іл-76 на аеродромі в Пскові після атаки безпілотників у вівторок, 29 серпня. На супутникових знімках виразно видно щонайменше два згорілі Іл-76. Після атаки безпілотників пошкодження отримали ще декілька літаків.
Також ми писали, в путінського пропагандиста Соловйова трапилася істерика через атаку на Псков. Він упевнений, що це справа рук НАТО і закликав знищити країни Балтії.