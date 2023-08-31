В российском Пскове раздаются взрывы: подробности
Около полуночи 31 августа в российском Пскове раздаются взрывы. Жители говорят о работе ПВО.
Об этом сообщают российские СМИ.
Взрывы в российском Пскове
Местные жители сообщают о взрывах в городе. Выкладывают в сеть видео.
Напомним, в сети показали спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове после атаки беспилотников во вторник, 29 августа. На спутниковых снимках отчетливо видны по меньшей мере два сгоревших Ил-76. После атаки беспилотников повреждения получили еще несколько самолетов.
Также мы писали, у путинского пропагандиста Соловьева случилась истерика из-за атаки на Псков. Он уверен, что это дело рук НАТО и призвал уничтожить страны Балтии.