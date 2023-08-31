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В российском Пскове раздаются взрывы: подробности

31 августа 2023 23:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В российском Пскове раздаются взрывы: подробности
В российском Пскове раздаются взрывы: подробности
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Около полуночи 31 августа в российском Пскове раздаются взрывы. Жители говорят о работе ПВО.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Взрывы в российском Пскове

Местные жители сообщают о взрывах в городе. Выкладывают в сеть видео.

Напомним, в сети показали спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове после атаки беспилотников во вторник, 29 августа. На спутниковых снимках отчетливо видны по меньшей мере два сгоревших Ил-76. После атаки беспилотников повреждения получили еще несколько самолетов.

Также мы писали, у путинского пропагандиста Соловьева случилась истерика из-за атаки на Псков. Он уверен, что это дело рук НАТО и призвал уничтожить страны Балтии.

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