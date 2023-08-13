Партизани натякнули на знищення ворожої бази в Маріуполі: що відомо
В Маріуполі повідомляють про чергову атаку на війська окупантів. Зафіксовано вибух на ворожій базі, що розташовувалася в місті.
Про це повідомили на Telegram-каналі Маріуполь.Спротив.
Хто підірвав базу окупантів
"Мінус база. Коли "бавовна" приходить не з повітря", — говориться у лаконічному повідомленні.
Подробиці знищення ворожої бази не повідомляються. Зміст повідомлення дає змогу зробити висновок, що руку до цього доклали учасники українського руху опору.
Раніше ми вже розповідали, що окупанти ширять фейки про свій нібито відступ з окупованих територій. Таким чином вони намагаються ввести в оману учасників українського руху опору і знищити їх.
Нагадуємо, що російські війська на тимчасово окупованих ділянках України посилили контроль за особистою інформацією місцевих жителів. Окупанти перевіряють мобільні пристрої щодо наявності української музики.