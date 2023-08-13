Партизани натякнули на знищення ворожої бази в Маріуполі: що відомо

Дим від вибуху в Маріуполі. Фото: Маріуполь.Спротив.

В Маріуполі повідомляють про чергову атаку на війська окупантів. Зафіксовано вибух на ворожій базі, що розташовувалася в місті.

Про це повідомили на Telegram-каналі Маріуполь.Спротив.

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"Мінус база. Коли "бавовна" приходить не з повітря", — говориться у лаконічному повідомленні.

Подробиці знищення ворожої бази не повідомляються. Зміст повідомлення дає змогу зробити висновок, що руку до цього доклали учасники українського руху опору.

Вибух на базі окупантів у Маріуполі. Фото: скриншот

Раніше ми вже розповідали, що окупанти ширять фейки про свій нібито відступ з окупованих територій. Таким чином вони намагаються ввести в оману учасників українського руху опору і знищити їх.

Нагадуємо, що російські війська на тимчасово окупованих ділянках України посилили контроль за особистою інформацією місцевих жителів. Окупанти перевіряють мобільні пристрої щодо наявності української музики.