Партизаны намекнули на уничтожение вражеской базы в Мариуполе: что известно

Дым от взрыва в Мариуполе. Фото: Мариуполь. Спротив.

В Мариуполе сообщают об очередной атаке на войска оккупантов. Зафиксирован взрыв на располагавшейся в городе вражеской базе.

Об этом сообщили на Telegram-канале Мариуполь.

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"Минус база. Когда "хлопок" приходит не из воздуха", — говорится в лаконичном сообщении.

Подробности уничтожения вражеской базы не сообщаются. Содержание сообщения позволяет заключить, что руку к этому приложили участники украинского движения сопротивления.

Взрыв на базе оккупантов в Мариуполе. Фото: скриншот

Ранее мы уже рассказывали, что оккупанты распространяют фейки о своем якобы отступлении с оккупированных территорий. Таким образом, они пытаются ввести в заблуждение участников украинского движения сопротивления и уничтожить их.

Напомним, что российские войска на временно оккупированных участках Украины усилили контроль за личной информацией местных жителей. Оккупанты проверяют мобильные устройства на предмет наличия украинской музыки.