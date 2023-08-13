Партизаны намекнули на уничтожение вражеской базы в Мариуполе: что известно
В Мариуполе сообщают об очередной атаке на войска оккупантов. Зафиксирован взрыв на располагавшейся в городе вражеской базе.
Об этом сообщили на Telegram-канале Мариуполь.
Кто взорвал базу оккупантов
"Минус база. Когда "хлопок" приходит не из воздуха", — говорится в лаконичном сообщении.
Подробности уничтожения вражеской базы не сообщаются. Содержание сообщения позволяет заключить, что руку к этому приложили участники украинского движения сопротивления.
Ранее мы уже рассказывали, что оккупанты распространяют фейки о своем якобы отступлении с оккупированных территорий. Таким образом, они пытаются ввести в заблуждение участников украинского движения сопротивления и уничтожить их.
Напомним, что российские войска на временно оккупированных участках Украины усилили контроль за личной информацией местных жителей. Оккупанты проверяют мобильные устройства на предмет наличия украинской музыки.