Російська залізниця. Фото ілюстративне: Antanasc

Партизани підпалили релейну шафу на залізниці у російському Ярославлі. Ця станція вважається важливим логістичним вузлом для транспортування військових вантажів.

Про це у суботу, 25 травня, повідомили партизани руху "АТЕШ" у Telegram.

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Через пожежу на релейній шафі почалися перебої у роботі найближчої залізничної станції "Полянки".

"Завдяки успішній диверсії ми ускладнили транспортування продукції військового призначення таких компаній як "Ярославський радіозавод", Рибинський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Промінь" та інші", — заначається у дописі.

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" знайшли радіолокаційні станції російських загарбників на сході від Джанкоя, що в тимчасово окупованому Криму. Росіяни таким чином прикривають аеродром. Також агенти "АТЕШ" уважно слідкують за переміщеннями кораблів Чорноморського флоту РФ.