Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Партизани паралізували одну зі станцій російської залізниці — подробиці від АТЕШ arrow

Партизани паралізували одну зі станцій російської залізниці — подробиці від АТЕШ

25 травня 2024 06:14
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Партизани підпалили релейну шафу на залізниці у російському Ярославлі
Російська залізниця. Фото ілюстративне: Antanasc
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Партизани підпалили релейну шафу на залізниці у російському Ярославлі. Ця станція вважається важливим логістичним вузлом для транспортування військових вантажів. 

Про це у суботу, 25 травня, повідомили партизани руху "АТЕШ" у Telegram.  

Читайте також:

Перевезення військових вантажів країни-агресора призупинилось

Через пожежу на релейній шафі почалися перебої у роботі  найближчої залізничної станції "Полянки". 

"Завдяки успішній диверсії ми ускладнили транспортування продукції військового призначення таких компаній як "Ярославський радіозавод", Рибинський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Промінь" та інші", — заначається у дописі.

Нагадаємо, партизани руху "АТЕШ" знайшли радіолокаційні станції російських загарбників на сході від Джанкоя, що в тимчасово окупованому Криму. Росіяни таким чином прикривають аеродром. Також агенти "АТЕШ" уважно слідкують за переміщеннями кораблів Чорноморського флоту РФ

поїзди
підпал
диверсія
партизани
залізниця
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця